MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。6月15日（月）の放送では、ゲストにウエストランド・井口浩之とアイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜から越岡裕貴＆松崎祐介が登場。越岡と松崎が『M-1グランプリ』に出場した衝撃の経緯を明かした。【映像】アイドルが『M-1グランプリ』に出場した理由アイドルでありながら“おつゆ”というコンビ名