ＳＱＵＥＥＺＥが反発している。この日の寄り前に、マンション・ホテルの開発や不動産投資コンサルティングを行う第一リアルター（東京都港区）と、宿泊施設の開発・運営に関する包括業務提携契約を締結すると発表したことが好感されている。 両社は協業パートナーとして、これまで「Ｍｉｎｎ日本橋水天宮前」「Ｍｉｎｎ難波日本橋」をはじめとする複数の宿泊施設の開発・運営に取り組んできたほか、今年