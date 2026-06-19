ＫＰＰグループホールディングスが急反発している。１８日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を３００万株（自己株式を除く発行済み株数の４．８１％）、または３６億円としており、取得期間は７月１日から１１月３０日まで。株主還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするために実施する。 出所：MINKABU