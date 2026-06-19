１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６１円１０銭前後と前日の午後５時時点に比べ５０銭程度のドル高・円安で推移している。 １８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円３８銭前後と前日に比べ７０銭強のドル高・円安で取引を終えた。年内の米利上げ観測が高まっていることからドルが買われやすく、一時１６１円８１銭と１年１１カ月ぶりのドル高・円