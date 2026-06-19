ベイカレントが大幅安。前日の米国株市場でコンサルティング大手のアクセンチュア＜ACN＞が急落した。決算発表とあわせて通期見通しを引き下げたことが嫌気されたもよう。これを受け、きょうの東京市場では同業銘柄に売りが波及し、国内大手のベイカレントをはじめ、ノースサンド、グロービングなどが値下がりしている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MIN