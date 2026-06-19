MHRJ（マハラージャン）が、『MHRJ 5th Anniversary Billboard Live Tour「人間vs機械最終決戦」』をビルボードライブ大阪で9月12日、ビルボードライブ東京で9月19日に開催する。 （関連：マハラージャン、全曲披露した初の野音ライブアーティストとしての強みを見せた記念すべき公演に） MHRJが、ビルボードライブに登場するのは約3年ぶりとなる。同公演では、ポップス、ファンク、