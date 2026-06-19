リバプールは18日、オサスナのスペイン代表FWビクトル・ムニョスの獲得を発表した。2003年7月12日生まれの22歳はバルセロナやレアル・マドリーの下部組織に所属し、24-25シーズンにR・マドリーのトップチームデビューを飾った。翌25-26シーズンにオサスナに移籍すると、ブレイクを果たし、ラ・リーガ34試合6得点を記録。そして、26年3月にスペイン代表デビューを飾ると、北中米W杯メンバー入りを果たした。ムニョスに対して