フジテレビで６月２３日、よる９時から「夫婦別姓刑事」の最終話を放送する。 バレたら即異動！？名バディ刑事の正体は――夫婦！コメディーの仮面を被った、考察ミステリー刑事ドラマ誕生。 四方田誠（佐藤二朗）の娘・音花（月島琉衣）が、殺人教唆の疑いで逮捕された。ことの発端は、音花がネットに書き込んだ「私のお母さんを殺した人を消しゴムしてほしい」という投稿だった。その後、実際に音