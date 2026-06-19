６月19日、フジテレビ系で深夜２３時３０分から「逃げ上手の若君第一期」第十回を放送する。 大人気歴史スペクタクル漫画がアニメ化！鎌倉幕府滅亡の後、北条家の生き残り・北条時行が動乱の世を駆け抜ける！ 第十回「変態稚児と神力騒動」 一時的に未来が見えない時期があるのだと、頼重（よりしげ）から打ち明けられた時行（ときゆき）。 神の力をよりどころとする者もいるため、みなに事情を明かせない頼重は、時