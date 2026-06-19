南海電鉄によりますと、19日午前9時50分頃、和歌山大学前～紀ノ川で線路に車が進入したため、南海線・なんば～和歌山市間、加太線・和歌山市～加太間で一部列車の運休・遅延が発生しているということです。 運転見合わせが続いていましたが、11時05分に運転が再開されました。 午前11時10分現在、以下の路線で振り替え輸送を実施しているということです。 ◆振り替え輸送 JR西日本：JR難波～新今宮