俳優の見上愛と上坂樹里がW主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前7：30NHK BS、BSプレミアム4K）の第60回が、19日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】再登場にネット歓喜！イケメンになった人物物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同