【ロサンゼルス＝平地一紀】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１８日（日本時間１９日）、１次リーグ第２戦が始まり、Ａ組でチェコ（同４０位）と南アフリカ（同６０位）が引き分けた。（世界ランキングは１１日時点）チェコ１―１南アフリカともに初戦黒星だった両チームが痛み分けのドロー。序盤から攻勢に出たチェコがサディレクのゴールで先制。その後は南アフリカが主導権を握り、８３分に相手のハンドで得たＰＫ