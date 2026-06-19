◇インターリーグロイヤルズーカージナルス（2026年6月18日カンザスシティー）サッカーW杯北中米大会に出場しているイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督（52）らが18日（日本時間19日）、ロイヤルズの本拠、カウフマン・スタジアムで行われたカージナルス戦で始球式に登場した。トゥヘル監督をはじめ、エースストライカーのFWケーン、DFスペンス、DFバーンがマウンドへ。ロイヤルズの背番号「26」のユニホームを着