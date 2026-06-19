片山財務相は１９日午前の閣議後記者会見で、１ドル＝１６１円台の水準まで円安が進行していることについて、「いつも申し上げている通り、投機的な動きがあれば断固とした措置をとるということに尽きる」と市場をけん制した。政府・日本銀行が４月２８日〜５月２７日に、月間ベースで過去最大の規模となる計１１兆７３４９億円の介入を行ったが、その後も円安基調が続いていることについて、片山氏は「特に感想はない」とした