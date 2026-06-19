川崎市で約8年にわたり放置されていた遊覧船について、市は17日から行政代執行による解体作業を始めた。船は浸水して傾き、過去には漂流して橋にぶつかったこともあったという。解体現場には別れを告げに来る人の姿も見られた。8年放置された遊覧船を重機で解体川崎市で8年間放置された遊覧船。急ピッチで撤去作業が続く中、別れを告げに来る人の姿もあった。解体作業2日目。18日の現場だ。広瀬修一キャスター：船が見えてきました