W杯北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は18日（日本時間19日）、グループA第2節のメキシコ―韓国戦（エスタディオ・グアダラハラ）が行われた。前半20分、FC東京でプレーする韓国GKキム・スンギュがビッグセーブ。日本ファンも喝采を送った。0-0の前半20分。メキシコはゴール前へのクロスにFWキニョーネスがヘディングで合わせた。枠内に飛んだが、これにスンギュが好反応。横っ飛びでキャッチして失点を防