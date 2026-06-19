北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループB第2節のカナダ―カタールがBCプレイス・バンクーバーで行われ、地元カナダが6-0で勝利した。2人の退場者を出したカタールのロペテギ監督は試合後、ジャッジに苦言を呈した。スイスとの初戦を1-1で引き分けたカタールは、前半30分までに2点のリードを許す苦しい展開に。すると前半33分、DFアフメドがDOGSO（決定機阻止の反則）でレ