6月26日発売の女性ファッション誌「BAILA（バイラ）」（集英社）8・9月合併号は、通常版の表紙に佐野勇斗、特別版の表紙に指原莉乃が登場する。【写真】「BAILA（バイラ）」の表紙を飾る指原莉乃が美しすぎ通常版の表紙を飾る佐野のインタビュー「大人の階段とコドモゴコロ」では、セットアップを着こなしたクールな表情と、ブルゾンをまとったやんちゃな表情という、まったく印象の異なる佐野を撮影。7月スタートの主演ドラマ