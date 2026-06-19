羽鳥慎一アナウンサーが１９日、司会を務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。番組では、羽鳥アナが同局系アニメ「あかね噺（ばなし）」（土曜・午後１１時半）で声優に挑戦したことを伝えた。主人公の桜咲朱音役で声優の永瀬アンナとアフレコに挑んだＶＴＲを放送。２０日に放送される最終回で声優として出演する羽鳥アナの役は町内会長で永瀬から「なかなか重要というか役ど