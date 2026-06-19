岡山県庁 仕事や家庭で頑張っている親に感謝し、働き方のダイバーシティ（多様性）について考えてもらおうと、岡山県・岡山経済同友会・岡山大学が「子から親へのエール論文」を募集します。 岡山県内外の高校生と大学生（専修学校など含む）が応募できます。論文は1600字程度で、➀名前②住所・電話番号・メールアドレス③学校名・学年を明記し、ダイバーシティ推進実行委員会お