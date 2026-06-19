カナダのマーチ監督がコネについた語った北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日に開催国の一つであるカナダ代表がカタール代表と対戦して6-0の勝利を収めた。試合後にジェシー・マーシュ監督が負傷交代したMFイスマイル・コネについて想いを語った。チームを率いるマーシュ監督は、「観客を熱狂させるサッカーをして、自分たちの才能、メンタリティを見せつけたかった。チームは素晴らしいパフォーマンスを見せて