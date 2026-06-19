開催国メキシコと韓国が第2節で対戦北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日に大会8日目を迎え、グループAの第2節でメキシコ代表と韓国代表が対戦。両国が2ndユニフォームを着用する珍しい一戦になった。開催国のメキシコが着用した2ndユニフォームは黒ベースに緑、白、赤のラインが施されている。韓国の2ndユニフォームは紫色ベースに、韓国の国花であるムクゲから着想を得たデザインが採用された。ホームの開催国メ