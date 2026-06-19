韓国の居住者が海外投資で得たドル建て収益が国内に還流せず、現地にとどまることで、ウォン安圧力が強まる可能性があるとの分析が示された。韓国銀行は18日、「海外投資と投資所得が為替レートに及ぼす影響」と題する報告書で、「海外投資の拡大は長期的には対外資産の蓄積と投資所得の拡充に寄与するが、短期的には外貨需要を通じて為替レートの上昇圧力として作用する」と明らかにした。海外投資による所得が増えても、それが国