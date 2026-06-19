米ニューヨークのセントラルパークを訪れていたインド出身の観光客が馬車から転落して死亡する事故が発生した。ニューヨーク・タイムズ（NYT）によると、ニューヨーク市警は17日（現地時間）、「ロマンチ・マハジャーンさんという男性がセントラルパークで馬車から転落して重傷を負い、病院に搬送されたが、この日夕方に死亡が確認された」と明らかにした。事故当時、御者は馬車で移動していたマハジャーンさんと他の乗客3人の写真