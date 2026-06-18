とちぎテレビ 来シーズンから宇都宮市に本拠地を移す、ラグビーリーグワンの三重ホンダヒートは１８日、新しいチーム名とエンブレムを発表しました。 新チーム名は「栃木ホンダヒート」で、新しいエンブレムとロゴはこちらです。 ライトキューブ宇都宮で開かれた発表会には、大橋幸平ＧＭと来シーズンもチームでプレーする主力の３選手などが出席し