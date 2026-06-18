とちぎテレビ 奥日光の中禅寺湖で１８日、船の上から札を流して先祖や不りょの事故で亡くなった人たちを供養する「地蔵流し」が行われました。 「地蔵流し」は、先祖や奥日光の山や中禅寺湖で不りょの死を遂げた人たちの冥福を祈るために、観音菩薩の縁日にあたる６月１８日に毎年行われています。この日は県内外からおよそ２５０人が集まり、立木観音堂で法要が営まれました。 続いて船着き場に移動して貸切の遊覧船に