とちぎテレビ 栃木県内の定点医療機関で６月８日から１４日までの間に報告された感染症のうち、のどの痛みや発熱などを引き起こす溶連菌感染症が県西地区で引き続き警報レベルとなっています。 のどの痛みや発熱などを引き起こす溶連菌感染症の感染者の数は、前の週から４人減って８５人になりました。地区別に見ますと県の西部では一つの医療機関あたりの感染者の数は４人で、警報レベルの終息基準となる４人を下回りま