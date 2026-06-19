とちぎテレビ 自然豊かな那須で音楽を身近に感じてもらおうと１１日、プロの演奏家を招いてのコンサートが開かれました。 弦楽器の優雅な音色が響き渡ります。 このコンサートは有志で作る一般社団法人「那須クラシック音楽祭」などが開いたものです。 会場となった那須町の高齢者向け住宅「アク―ユ芦野倶楽部」には、入居者や地域の人たちが集まりました。 演奏するのはＮＨＫ交響楽団に所属す