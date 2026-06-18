とちぎテレビ 日光市の記念公園では、希少なモリアオガエルが産卵の時期を迎えています。 木の枝にぶら下がった白い泡の塊。日光田母沢御用邸記念公園の庭園の池の周りに生息するモリアオガエルの卵です。 モリアオガエルは日本の固有種で、その希少さから天然記念物に指定されている地域もあります。この公園では、毎年、梅雨の時期に産卵期を迎えます。孵化したオタマジャクシがそのまま池に落ちるように水辺の上に卵