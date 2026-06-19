北中米W杯、日本は初戦でオランダと2-2で引き分けた。2度リードを許し、2度追いつくというしぶとさと強かさを兼ね備えた戦いぶりは、過去の日本代表と一味違う。【写真】陽気なムードから一転…試合中に「真顔」になるオランダサポーターたち（複数あり）流れを振り返ると、前半を0-0で折り返したが、50分。オランダがフリーキックからの流れの中から先制点を挙げる。フラーフェンベルフが右から上げたクロスをファンダイクが