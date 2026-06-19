◇米男子ゴルフツアー全米オープン第1日（2026年6月18日米ニューヨーク州シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）第1ラウンドは濃霧のため2時間の中断があり、日没サスペンデッドとなった。21年マスターズ以来のメジャー2勝目を目指す松山英樹（34＝LEXUS）は15ホールを終了し3バーディー、4ボギーの1オーバーで暫定29位だった。トップとは7打差。スタートが2時間遅れ、強風が吹き荒れる悪条件下でのラウンド。松山