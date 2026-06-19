AP通信によると、ブルワーズの剛腕ジェイコブ・ミジオロウスキー（24）の最大の武器は最速104.5マイルの球速だけではない。ヤンキースのアーロン・ジャッジは、身長6フィート7インチ（約201センチ）の長身から生み出される大きなエクステンションに注目し、「まるで捕手のミットの近くでボールを放しているようだ」と表現した。MLBネットワークの解説者で元オールスター投手のライアン・デンプスターも、ミジオロウスキーを殿