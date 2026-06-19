毎回、有名店の「じゃない方」のメニューを探すこの連載。《写真多数》ちゃんぽんでも皿うどんでもない…リンガーハットの激レア「ちゃんぽんコッペ」、もちもち麺の「ナポリタン」を写真で見る今回は長崎ちゃんぽんリンガーハットです。個人的にもかなり通ってるお店なので、どんな「じゃない方」があるのか、楽しみ！ ちゃんぽんでも皿うどんでもない…いつものリンガーハットのいつものメニュー。なんか「じゃな