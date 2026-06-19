仲良く飼い主と遊んでいた豆柴が、背後に迫る怪しげな影に気づき、鋭い圧をかける姿がSNSで話題を集めている。【映像】ごはんスペースにこっそり侵入する瞬間（実際の様子）投稿したのは、豆柴のゆずちゃん（3歳）とむぎくん（4歳）の飼い主（@mame_yuzu_e1f）。ゆずちゃんが飼い主と遊んでいる最中、ゆずちゃんのごはんがあるスペースに、気づかれないと思ったのか兄のむぎくんがこっそり侵入する様子をXに投稿した。それに気