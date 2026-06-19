【カイロ＝吉形祐司】イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は１８日、米国とイランが署名した軍事行動終結の覚書に関する声明を発表した。覚書は自身の見解とは異なるとした上で、マスード・ペゼシュキアン大統領が責任を持つことを誓約したため承認したことを明らかにした。声明は書面のみで、モジタバ師は覚書が米国のトランプ大統領の絶望感から出てきたものだと主張した。モジタバ師は、ペゼシュキアン氏が米国の過度