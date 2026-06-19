5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」の佐野勇斗(28)が19日までに自身のインスタグラムを更新、メンバーとの“入浴ショット”を披露した。月が出た夜空を眺める露天風呂に、自身とメンバーの塩粼太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人が入りピースサインなどを決めるショットをアップ。「50年後も一緒に温泉入ろうなぁー」とつづった。佐野の投稿に、フォロワーからは「いつも日本を明るく元気に笑顔にしてくれてあ