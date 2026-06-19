大阪の山中で派遣社員の男性（当時31）の遺体が見つかった。バツイチの交際相手を「救いたい」と万引きまで重ねて生活費を貢ぎ、罪を被った男。だが、その金は女性の「今カレ」の豪遊に消えていた。被害者はなぜ死を選んだのか？平成20年、大阪で起きた事件の「発端」をお届け。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ