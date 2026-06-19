近年、和歌山県産梅は雹害や不作の影響を受け、生産量が不安定な状況が続いている。こうした中で、「国産原料が不足しても中国産で代替してよいのか」「国内産地を守るべきではないか」といった議論も見られる。もちろん、紀州南高梅をはじめとする国産梅は、日本の梅産業の根幹を支える存在だ。一方で、流通の現場では「市場維持」という別の課題がある。スーパーの売場は有限であり、欠品や休売が続けば、そのスペースはキ