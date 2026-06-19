キリンビールは、飲食店の開業や運営をデジタルで支援する新たな取り組みを開始する。第1弾として、新規開業者向けコミュニティサイト「CHEERS FRONTIER（チアーズフロンティア）」を6月15日に開設した。近年の飲食業界は、消費者ニーズの多様化に加え、人手不足や人件費・原材料費・物流費の高騰などの影響を受け、厳しい経営環境が続いている。また飲食店は開業後の廃業率が高く、持続的な経営の難しさも課題。開業を志す事