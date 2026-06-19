米カリフォルニア・レーズン協会は「第34回 カリフォルニア・レーズン ベーカリー新製品開発コンテスト」を6月13日に開催。製パン製菓のプロたちが新製品のアイデアや製造技術を競い、審査を経て各部門の受賞者が決定した。今年で34回目を迎えるこのコンテストは「ホールセール商品部門」「リテイル商品部門」「製パン関連企業部門」の3部門。全国から110の応募作品が寄せられ、その中から選ばれた13作品が最終審査に進出。優