◆ロイヤルパークホテルから、「夏祭り」がテーマのチャイニーズアフタヌーンティー。金魚の形の蒸し餃子など目にも楽しい品ばかり※写真は2名分ロイヤルパークホテルの中国料理「桂花苑」にて、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で「夏祭りチャイニーズアフタヌーンティー」を開催。ねじり鉢巻き姿のパンダ饅頭をはじめ、屋台の定番であるチョコバナナやりんご飴に見立てたスイーツなど、遊び心あふれるラインナ