韓国代表は現地６月18日、北中米Ｗ杯のＡ組第２節でメキシコ代表と対戦している。開始４分、イ・ガンインにさっそくイエローカードが提示される。ボールの奪い合いで、相手の足を踏みつける格好になってしまい、ファウルを取られた。 試合を速報する韓国メディア『NAVER』には「足を踏んだ」「なぜ踏んだ？」「何で警告なんだよ」「退場でないのは幸い」「危ないなぁ」「彼が退場したら終わりだ」「もうカードだよ」「