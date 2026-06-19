購入してから届くまでなんと20年もかかる10万円のウイスキー、それなのに7時間で完売――!?そんな前例のない新サービスに注目が集まっている。【写真】20年の熟成過程をミニボトル6本、700ミリボトル1本で届けるキリンの新サービス「人生を共に生きるウイスキー」キリンビールが始動させた「人生を共に生きるウイスキー」は、ウイスキーの熟成とともに、自分や家族の人生の歩みを重ね合わせていくという新サービス。2026年6月26日(