デンマーク発の雑貨ストア「Flying Tiger Copenhagen（フライングタイガー）」が、きょう19日から全国の店舗とオンラインストアで「サマーセール」を開始した。人気アイテムを中心に最大600商品を特別価格で販売する。【写真】マルチトレー（ストロベリー） 550円 ⇒ 275円【50％オフ】フライングタイガーは、ユニークなデザインと手頃な価格帯を特徴とするライフスタイル雑貨ブランド。今回のセールでは、夏のレジャーや自宅