赤沢亮正経済産業相は19日の閣議後記者会見で、供給不安が続くシンナーについて、メーカーが工務店など必要な事業者に直接販売する仕組みをつくると明らかにした。23日から注文の受け付けを始める。流通段階での目詰まりを解消するのが狙いで、赤沢氏は「よりきめ細かい対応ができると期待している」と述べた。需給逼迫による価格上昇を抑制する効果も見込めるという。政府は今月上旬、シンナーの原料となるトルエンやキシレ