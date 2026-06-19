第１０８回全国高校野球選手権茨城大会の組み合わせ抽選会が１８日、水戸市内で開かれ、出場する９２校８４チームの対戦カードが決まった。開会式は７月４日午前９時からノーブルスタ水戸（水戸市）で開かれ、日立工―茨城キリスト戦で開幕する。日程が順調に進めば、決勝は同２５日に同球場で行われる。春の県大会を制し、３年ぶりの夏の甲子園を目指す土浦日大は、昨夏優勝の明秀日立と同じブロックに入った。土浦日大の吉田