脳科学者の成田奈緒子先生が、子どもの「論理力」を育む方法を教えます。写真＝iStock.com／Zoey106■10歳までにどれだけ論理性を体感するか走る。転ぶ。どうして転んだ？同じように転ばないためにはどうする？――これが、論理力の原点です。人間の脳の中で論理力をつかさどるのは前頭葉です。前頭葉が急成長するのは10歳以降であることがわかっています。小学校低学年までの子どもたちが「非論理的」な行動をとってしま