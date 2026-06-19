新入社員の早期流出に歯止めがかからない。ジャーナリストの溝上憲文さんは「すっかり定着したインターンシップは職業体験となる学生と、優秀な人材を発見できる企業の双方がウインウインの関係を築ける仕組みだが、かえってこれが逆効果になっている事例が増えている」という――。写真＝iStock.com／kyonntra※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kyonntra■早期離職の最大理由新入社員が入社して2カ月以上が経過した。入社