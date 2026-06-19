三井不動産とダイキン工業は6月11日から、都市部における夏季の暑熱対策と来街者の快適性向上を目的とした「TOKYO COOL PROJECT」を開始した。ダイキン 屋外用エアコン「アウタータワー」近年、気候変動等の影響により都市部における猛暑日が増加しており、屋外空間における熱中症対策や快適な滞在環境の整備が重要な社会課題となっている。同プロジェクトでは、ダイキンの屋外用エアコン「アウタータワー」を活用し、来街者の快適