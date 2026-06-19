Uber Eats Japanと岡山県瀬戸内市は6月17日、地域活性化の円滑な推進を目的とした包括連携協定を締結した。岡山県瀬戸内市と包括連携協定を締結同社は2026年4月1日から市内中心部でデリバリーサービスを開始している。同協定は、同市とUber Eats Japanが緊密に連携し、それぞれが保有する人的・物的・知的資源を効果的に活用することで、活力あるまちの創出と地域経済の発展に資することを目的とする。今回の協定により官民一体と